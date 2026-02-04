公式放送局『MLBネットワーク』は3日（日本時間4日）、毎年恒例のポジション別トップ10選手を公開。右翼手部門のトップにアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、2位にフアン・ソト（メッツ）、3位にカイル・タッカー（ドジャース）を選出した。日本選手では、鈴木誠也（カブス）が同ランキング7位と健闘。直近3年間で73本塁打の打撃面が高く評価された。 ■ドジャース新戦力のタッカーが