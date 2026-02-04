26/2/9付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年1月26日〜2月1日）では、上位2曲の週間再生数が3週連続で1000万回の大台を突破。熾烈な1位争いを今週も米津玄師の「IRIS OUT」（週間再生数1286.4万回／前週比10.3％減）が制し、25/9/29付の初登場から20週連続1位を達成した。【グラフ】今週もミセス独走Number_i、XGが急伸「連続1位獲得週数」では、あいみょん「マリーゴールド」と並び、ソロアーティスト