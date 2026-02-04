Z世代を中心に人気を博す3人組ロックバンド・マルシィが、過去最大キャパとなる神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブ『マルシィ one man live 2026 "Because of you" in 横浜アリーナ』を1月9日、10日の2日間にわたり開催。ストリングスも取り入れた豪華編成でバンドとしてのさらなる成長を感じさせた3人が、本公演の手応え、そして今後の展望について語ってくれた。【ライブ写真】浮遊感のある歌声で魅了したマルシィ・吉田