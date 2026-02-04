日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、『チーズにおぼれるフィレバーガー』2種と『チーズにおぼれるツイスター』を、きょう4日から数量限定で発売する。【写真】とろ〜り背徳感！『チーズにおぼれるフィレバーガー』今年も、“チーズにおぼれる”シリーズが冬の定番として登場。チーズラバーから好評だった、チーズソースをふんだんに使用した、KFC史上最重量・最濃厚