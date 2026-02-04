2日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、オフィシャルトップパートナーであるヤマト運輸（株） 道北主管支店と選手等身大パネル企画を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 等身大パネルは、「クロネコヤマト」にちなんで黒ユニフォームを着用した今回限定の特別仕様で、1選手につき2種類のデザイン、そして全30枚がすべて異なるデザインとなっているとのこ