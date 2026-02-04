ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、きょう4日から期間限定で『フィリーチーズステーキバーガー』を含む新商品4品を販売する。【写真】レタスがアクセントに！『べジ フィリーチーズステーキバーガー』同店は、アメリカ・フィラデルフィア発祥の人気サンドイッチ“フィリーチーズステーキ”の味わいをバーガーで手軽に楽しめる、『フィリーチーズステーキバーガー』を昨年に続き販売。同商品は、ハンバーグパティに、ガ