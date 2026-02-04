退職代行「モームリ」の運営会社が、依頼者を弁護士にあっせんし紹介料を受け取ったとされる事件で、モームリ側から紹介料の契約をもちかけたとみられるメールを送っていたことがわかりました。「モームリ」を運営する会社の社長、谷本慎二容疑者と妻の志織容疑者は、退職希望の依頼者を弁護士に紹介し、違法な紹介料を受け取った疑いがもたれています。その後の関係者への取材で、モームリ側から弁護士側へ紹介料について契約を提