3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が2025年に立ち上げたソロプロジェクト「CHOIYAMA」の初の映像作品がファミクラストア オンライン限定盤として3月28日に発売されることが決定した。【画像】可愛すぎ…限定カラーのCHOIぐるみ好評配信中の第1弾楽曲「CHOIYAMA」ミュージックビデオ（MV）と初公開となるメイキング映像に加えて、第2弾の最新楽曲「Play Back」MVとメイキング映像を収録する。「Play Back」は、“平成リバイバ