お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が3日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。人気芸人の人柄について語った。同番組には「バッテリィズ」エース、「ダウ90000」蓮見翔、「FUJIWARA」藤本敏史、とにかく明るい安村、狩野英孝、「さや香」新山、「相席スタート」山添寛が集結。この7人から、熊元は「付き合いたい順位」をランク付けした。即決だったという熊元は、1位に山添を選んだ。