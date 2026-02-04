一蘭は5日より、カップ麺『一蘭とんこつ炎』を数量限定で全国にて順次発売する。累計出荷数1700万食を超える「一蘭とんこつ」シリーズの中から、一昨年に数量限定で発売した同商品が再登場。旨辛スープと風味豊かな細麺に、同店の代名詞「秘伝のたれ」を組み合わせ、具材なしでラーメン本来の純粋な味わいを楽しめる1杯となっている。刺激的な辛さととんこつのおいしさを堪能できる。【写真】あえて具材は入れずに…旨味たっぷり