職員に続いて歩く、白髪交じりの男。JR水戸駅のロータリーで次々と通行人に暴行を加え、逃走したとして、警察に公開手配されていた沼尻吉記容疑者（45）だ。黄色いダウンジャケットで自転車に乗る沼尻容疑者の姿を警察が公開し、情報を呼びかけると、「茨城県の南部で似たような人物を見た」などの目撃情報が30件以上寄せられていたことが新たにわかった。自転車で走行しながら男女4人を次々襲撃被害者とは全く面識がなかったとい