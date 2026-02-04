「ローソンストア100」は、ストアコンセプトの「あたらしい・おいしい・うれしい」の一環で、1月28日から2月24日までの4週間、「デカ盛りチャレンジ」を実施している。【写真】ボリュームすごい！『トリプルタルタルハンバーグサンド』同企画は、物価高が長期化し、食品価格の上昇や内容量の実質的な減少が続く中、「できるだけ出費は抑えたいが、満足感は妥協したくない」という生活者の声に応える取り組み。具材やおかずのボ