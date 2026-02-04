◇プロ野球・巨人春季キャンプ第1クール3日目（3日、宮崎）2軍キャンプに参加している育成ドラフト1位の冨重英二郎投手が日テレジータスの取材に応じ、「楽しくキャンプを過ごせている」などと語りました。冨重投手は神奈川フューチャードリームスからのドラフト指名。横須賀市で子ども時代を過ごしましたが、生まれたのは母親の実家がある宮崎の延岡あたりだったそう。そのため、実家で出されるご飯は宮崎の味で、「母親が作った