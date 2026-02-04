メーガン妃のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」の商品が過剰在庫により無料で配布されているという。米メディア「ページ・シックス」が先日、報じた。アズ・エヴァーと提携するネットフリックスの本社があるロサンゼルスのオフィスには、メーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」の売れ残ったジャム瓶があふれ返ってていると伝えられている。情報筋によると、ネットフリックス本社の敷地内には「アズ・エヴァーの製品