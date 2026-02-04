阪神の秦雅夫オーナー（６８）が春季キャンプ第１クール最終日となった４日に宜野座村野球場で訓示を行った。「昨シーズンの優勝はすでに過去のこと。今シーズンは前を向いて球団創設１００周年に向けて歴史を刻み続ける新たなチームに進化してほしい。ベテラン中堅、若手問わず常に競い合ってほしい。結果昨年に続いてセリーグの覇者となって、パリーグの覇者を倒して真の日本チャンピオンになることを期待している」就任２年