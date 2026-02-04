ドイツ1部アウクスブルクが、C大阪U-18に所属する小野田亮汰を獲得したドイツ1部アウクスブルクは、J1のセレッソ大阪U-18に所属する18歳の日本人FW小野田亮汰を獲得したことを発表した。2030年までの長期契約を締結しており、海外メディアは期待の逸材の加入を報じている。小野田はC大阪の育成組織からトップ昇格を経ず、ドイツの地へ直接渡ることとなった。アウクスブルクのスポーツディレクターを務めるベニ・ウェバー氏は、