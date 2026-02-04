元乃木坂４６でタレント・高山一実のイメージ激変にフォロワーは驚いた。４日までに自身のインスタグラムを更新し、撮影風景を動画で撮影。生足を出したショートパンツの衣装で、妖艶な表情をカメラに向けた。フォロワーは「一瞬誰かわかんなかったよ」「え！？めっちゃｃｏｏｌ」「イメージが全然違って、笑って本人って気づいた」「誰だぁこの美人さんは。相変わらずの美脚ですね」「随分と色っぽくなりました」「なんかイ