３日、武夷山市のレーニン公園で、紅梅をカメラに収める人たち。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月4日】中国福建省武夷山市のレーニン公園では紅梅が見頃を迎え、携帯電話やカメラを手に撮影を楽しむ人々の姿が見られた。３日、武夷山市のレーニン公園で、紅梅をカメラに収める人。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）３日、武夷山市のレーニン公園で、紅梅をカメラに収める人。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）３日、