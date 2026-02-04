BTSのリーダーRM（31）が、ユニークなコメントで復活を告知。2日に自身のインスタグラムに「BTS 4年ぶりに再び営業します」と投稿した。韓国メディアのスポーツ京郷は4日「軍隊の空白から、完全体での復活を待ち望んでいたファンに送る一種の『営業再開予告状』と言える」と報じた。同メディアは「これを見たネットユーザーからは『この日をずっと待っていた』「常連客がここにいます』『とても楽しみです』など、熱い反応が寄せら