「さっぽろ雪まつり」に登場した福島県会津若松市の「鶴ケ城」の大雪像＝4日午前、札幌市の大通公園北海道の冬の風物詩「さっぽろ雪まつり」が4日、札幌市中央区の大通公園など市内3カ所で開幕した。11日までの期間中、迫力あふれる大雪像や氷像計200基余りが並び、来場者を楽しませる。今年で76回目。大通公園には、前身となる札幌農学校の開校から150周年を迎える北海道大の「古河講堂」や、高さ約15メートルに及ぶ福島県会