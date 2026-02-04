メディアアーティスト落合陽一氏（38）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。1日に自宅で老衰により84歳で死去した、実父で国際ジャーナリスト・作家の落合信彦さんにまつわる“衝撃の事実”を明かし、反響を呼んでいる。陽一氏はnoteに「家族から見て信彦伝説について考える，父を悼んで3日目」と題した長文を公開。「父の『伝説』は私から見ても『そんなわけないだろ』というのがかなりあるのですが，意外と『それなら覚えてるな