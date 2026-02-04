缶チューハイといえば、炭酸入りが普通。これまで無炭酸の商品はお茶割りが大半だった。そんななか、アサヒビールが新発売するのが「水レモンハイ」。焼酎を水で割りレモン果汁を入れた、シンプルでクセのない無炭酸の缶チューハイ。新消費テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」で2月2日から数量限定で発売する。焼酎を水で割って飲む「水レモン」は、神奈川県小田原市発祥とされる飲み方。無炭酸のためお腹が膨れにくく、食