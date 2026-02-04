マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック暫定監督が、ルベン・アモリム前監督に冷遇されていたイングランド代表MFコビー・メイヌーに賛辞を送った。イギリス『THE Sun』がコメントを伝えている。ユーロ2024では10代ながらイングランド代表の主力として母国の準優勝にも貢献したメイヌー。将来を嘱望されていたなかで、2024年11月から2026年1月上旬まで指揮していたルベン・アモリム前監督体制では出場機会が限定されて