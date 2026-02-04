早くもFCASに暗雲 なぜ!?世界各国では次世代戦闘機の開発計画が進んでおり、欧州ではフランス・ドイツ・スペインが共同でFCAS（将来戦闘航空システム）という計画が進行中です。この計画で開発される機体は、フランスの「ラファール」と、ドイツ・スペインの「ユーロファイター」を更新する次世代戦闘機として期待されています。【画像】え、戦略兵器…?! これが核を積んだ「ラファール」ですしかし、昨年頃より3カ国間におい