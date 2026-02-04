AppleがXcode 26.3のリリース候補(RC)版を2026年2月4日にリリースし、コーディング可能なAIエージェントをより強くサポートする「エージェンティックコーディング」の実装を発表しました。これにより、AnthropicのClaude AgentやOpenAIのCodexなどのコーディングエージェントがIDE(統合開発環境)内で直接自律的にコーディングを行なうことが可能になります。Xcode 26.3がエージェンティックコーディングのパワーを解放 - Apple (日