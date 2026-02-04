女優の土屋太鳳（31）が4日までに自身のインスタグラムを更新。姉でタレントの土屋炎伽（33）と節分の豆まきに参加したことを明かし、姉妹ショットを披露した。「スノームーンの夜が明けて、節分の日となりましたそしておかげさまで私は31歳になることが出来ました」と3日に31歳の誕生日を迎えたことを報告し、「たくさんの方々に本当に本当に本当に、ありがとうございます遠くから、近くから、いろいろな立場や距離や方法