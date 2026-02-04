ニューカッスルを率いるエディー・ハウ監督は、ブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスが、カラバオ・カップ準決勝セカンドレグのマンチェスター・シティ戦を欠場すると語った。3日、地元メディア『クロニクル・ライブ』が指揮官のコメントを伝えている。ニューカッスルは4日、カラバオ・カップ準決勝のセカンドレグでマンチェスター・シティと対戦する。1月13日に本拠地『セント・ジェームズ・パーク』で行われたファーストレ