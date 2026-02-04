「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）智弁和歌山と、今春センバツに出場する奈良・智弁学園の野球部員が修学旅行で宜野座キャンプを訪れた。阪神には村上頌樹投手、伊原陵人投手、前川右京外野手の智弁学園ＯＢ３選手が在籍している。メイングラウンドの三塁側スタンドから見学した部員たちは、プロで活躍する先輩たちに熱視線。また、智弁和歌山を指揮する阪神ＯＢの中谷仁監督（４６）も姿を見せた。