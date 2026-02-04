アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、サウジ・プロフェッショナルリーグ（サウジアラビア1部）第20節のアル・リヤド戦を欠場した。その背景には、元フランス代表FWカリム・ベンゼマのアル・ヒラル移籍も関連しているようだ。3日、イギリスメディア『スカイスポーツ』などが伝えている。現在40歳のC・ロナウドは、2日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ第20節のアル・リヤド戦を欠場