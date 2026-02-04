阪神・秦雅夫オーナーが４日、沖縄・宜野座キャンプの練習前に全員の前で約３分の訓示を行った。「昨シーズンの優勝は既に過去のこと。今シーズンは前を向いて、球団創設１００周年に向けて歴史を刻み続ける新たなチームに進化してほしい。全員がキャンプやシーズンを通じて常に競い合ってほしい。その切磋琢磨によってチームの力をさらに強めてほしい。結果、昨年に続いてセ・リーグの覇者となって、日本シリーズでパ・リーグの