俳優の武田鉄矢が４日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）で、中道改革連合のポスターについて私見を述べた。番組では衆院選での各党のポスターとキャッチコピーを紹介。自民党は高市早苗首相が正面を向いて有権者に手を差し伸べているような雰囲気を醸し出すポスターで、日本維新の会も２人の代表が正面を向いた構図となっている。中道改革連合は野田佳彦氏と斉藤鉄夫氏の共同代表が２人並