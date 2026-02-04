東方神起、JYJの元メンバーであるユチョン（パク・ユチョン）が、日本で新年を迎え、伝統行事に参加した近況を報告した。2月3日、パク・ユチョンは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】パク・ユチョン、日本で“雰囲気ガラリ”公開された写真には、袴を着用し「高尾山 節分会追儺式」に参加するパク・ユチョンの姿が収められている。豆まきに勤しむ楽しげな光景や、身支度を整えながら満面の笑みを浮かべ