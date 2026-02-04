ENHYPEN（エンハイプン）の勢いが止まるところを知らない。2月3日（現地時間）、アメリカ・ビルボードが発表した最新チャート（2月7日付）によると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』が、メインアルバムチャート「ビルボード200」で21位を記録した。【写真】ソンフン、夜の大阪に出没先週、同チャートで2位に初登場して以来、2週連続で上位圏を維持する形となった。詳細チャートにおいても、その勢いは顕著だ。『THE