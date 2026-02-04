ボーイズグループBTSの新アルバムに世界的な関心が高まっている。2月4日、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が世界的音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでプリセーブ（事前保存）数が300万を突破した。【写真】日本語コメントも！V、異次元の美しさ同作はSpotifyのプリセーブ開始から2日で100万回、4日目に200万回を超え、現在も上昇傾向を維持している。Spotify史上最多のプリセーブ記録を持つ歌手テイラー・スウィフトの1