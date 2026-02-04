火曜ドラマ「未来のムスコ」の（TBS系）の第4話が、3日に放送された。本作は、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。（＊以下、ネタバレあり）颯太（天野）を自分の子どもではないかと疑い、未来（志田）を問い詰める将生（塩野瑛久）。未来からきっぱり否定されるも、将生は颯太の保育園を訪ねて