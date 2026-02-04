女優の大政絢（35）が4日までに自身のインスタグラムを更新。京都のオフショットをアップした。「京都でのオフショット?」と書き出した大政。雑誌の撮影で京都を訪れたといい、プライベートな写真をアップした。伝統的な和室の中での撮影の様子を披露。4日に35歳を迎えたこともあり、祝福コメントも多く届いた。ファンからは「美しい横顔」「何してても絵になります」「奇麗すぎる」「京都と絢ちゃん大好き」「素敵すぎま