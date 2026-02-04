「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）阪神・秦雅夫オーナー（６８）が宜野座キャンプの練習前に、ナイン、首脳陣、スタッフに向け訓示を行った。昨季、球団創設９０周年の節目にリーグ優勝を果たし、今季は２リーグ制導入以降、初のリーグ優勝を期待。「昨シーズンは優勝してくれたのですが、その昨シーズンの優勝はすでに過去のことなので今シーズンは前を向いて」とし、「球団創設１００周年に向けて歴史を刻み続ける、新た