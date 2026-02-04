【SVリーグ 女子オールスターゲームズ】TEAM NICHIKA 3ー0 TEAM YOSHINO（1月31日・GLION ARENA KOBE）【映像】選手全員がぞろぞろと…ファン驚き「異例の光景」往年の名プレーヤーに対して、現役選手全員がサーブを“懇願”する異例の事態。コートに引っ張り出された元日本女子代表監督が魅せたサーブにアリーナは熱気と驚きに包まれた。SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 K