言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、情熱的な響きの外来語や、少し専門的な通信用語、そしてファッション業界の言葉などをミックスしました。空欄を埋めて、しっくりくる言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ーれきゃり□□うしに□□でるヒント：イタリア語で「愛」を意味する言葉とは？答えを見る↓↓↓↓↓正