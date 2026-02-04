ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平さんは2月4日、自身のInstagramを更新。愛犬との“初めての”児童書発売を告知し、家族ショットを公開しました。【写真】大谷選手＆娘＆デコピンの姿！「可愛らしい光景にキュン」大谷選手は「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました」と報告し、写真を2枚載せています。愛犬・デコピンと娘と共に発売された児童書を読む姿です。上からのアングルで撮影され、2枚目では大谷選手とデ