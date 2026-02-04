中日は4日、2026年に創設20周年を迎えた中日ドラゴンズ公式ファンクラブがファンクラブ誕生20歳を祝う「20祭」をテーマに、FCスペシャルゲームを全6試合で開催すると発表した。FCスペシャルゲームでは、選手・監督・コーチが20周年限定の黒いFCユニホームを着用して試合に臨む。このFCユニホームは、2026年FC会員が入会特典グッズとして入手できるもの。FCスペシャルゲームの6試合は、チームもファンも黒いユニホームを着用し