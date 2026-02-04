藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するザンクトパウリは、現地２月３日に開催DFBポカールの準々決勝で強豪レバークーゼンと敵地で対戦。０−３で敗れた。藤田と安藤が先発したこの試合で、１月31日に加入したばかりの原がドイツデビューを飾った。80分から最前線へ途中投入された長身ストライカーは、なかなかボールに触れなかったものの、まずは新天地で確かな一歩を踏み出した。加入からわずか４日後の初陣に、SNS上で