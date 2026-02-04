【資料】スギ花粉が飛散する様子 民間気象会社のウェザーニューズは、来年春の花粉シーズンについて、「飛散の開始は過去１０年の平均と比べると平年並みか早く、飛散量は全国的に平年を上回る」との予測を発表しました。 ウェザーニューズでは、前年夏の天候などをもとに翌年の春に飛散する花粉の量を推計しています。 群馬県では、２月中旬ごろからスギ花粉の飛散が始まる見込みで、飛散