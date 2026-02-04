ブンデスリーガ１部のアウクスブルクは現地２月３日、セレッソ大阪のU−18に所属するFW小野田亮汰の獲得を発表した。契約期間は2030年までとなる。この18歳はアウクスブルクのトライアルトレーニングに１週間参加し、U-23チームの親善試合では４ゴールを奪うなど猛アピール。契約を勝ち取った。クラブの公式サイトで、アウクスブルクのスポーツディレクターを務めるベニー・ウェバー氏は、次のように小野田に期待を寄せる。