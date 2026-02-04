将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第3局2日目が4日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で行われ、午前10時30分に午前のおやつが提供された。藤井は「いちご大福」「金の抹茶アイスラテ」、永瀬は「立川苺のショートケーキプリンアラモード」「金の抹茶アイスラテ」「ジャスミンコンブチャ」「国産オレン