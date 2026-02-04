8日投開票の衆院選で、藤井貴彦キャスターが党首らにインタビュー。自民党と連立を組む日本維新の会は、与党として初の国政選挙となります。街頭で「高市さんが首相にふさわしいと思ったからなんです！」と声を枯らす吉村洋文代表が強く訴える役割とは？■連立与党として初の衆院選…難しさも藤井キャスター「（上着は）また鮮やかな維新カラーで…」吉村代表「緑で。頑張ります」藤井キャスター「野党の時代と、連立を組んでいる