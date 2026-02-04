厚生労働省は4日、2025年11月の生活保護申請件数が2万83件で、前年同月と比べ10.0％減ったと発表した。減少は2カ月連続。25年11月から生活保護を受け始めたのは、1万7445世帯で11.2％減。以前から受けている人を含む受給世帯数は164万4984世帯で0.4％減った。人数ベースでは198万2936人で、総人口の1.6％に当たる。