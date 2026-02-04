球春到来。2月1日、プロ野球の春季キャンプが一斉にスタートした。全国の野球ファンは“推し球団”の各ポジションのレギュラーや先発ローテーション、リリーフの勝ちパターンの予想などに思いを巡らせていることだろう。沖縄・宜野湾で実施されているDeNAの1軍キャンプを取材している。選手の顔ぶれをみていると、やはり主力野手の顔ぶれはなかなかに豪華。ここに新外国人がフィットし、若手の突き上げもあれば、攻撃力はリー