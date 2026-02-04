深夜の住宅街で女性に自転車で後ろからぶつかりケガをさせた上、抱きつくなどしたとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたチャン・ゴック・トアイ容疑者は去年12月の深夜、千葉県松戸市の住宅街で、帰宅途中だった面識のない女性に自転車で後ろからぶつかり軽いケガをさせた上、抱きついて体を触った疑いがもたれています。調べに対し、容疑を否認しているということです。松戸市内では先月にも、