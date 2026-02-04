【ゲームボーイ Nintendo Classics：追加タイトル】 2月4日 配信開始 任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向けコンテンツ「ゲームボーイ Nintendo Classics」において、「バルーンファイトGB」および「ヨッシーのたまご」を追加した。 【ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン